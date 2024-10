Atleet Laros gekozen tot talent van het jaar in Europa

SKOPJE (ANP) - Atleet Niels Laros is gekozen tot het beste talent van Europa in 2024. De 19-jarige atleet uit Oosterhout kreeg de bijbehorende trofee tijdens een gala van de Europese atletiekfederatie in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje.

Laros eindigde dit jaar in Parijs als zesde in de olympische finale van de 1500 meter in een Europees juniorenrecord (onder 20 jaar) van 3.29,54. Ook verbeterde hij op de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op de 1000 meter bij de junioren tot 2.14,37.

Laros won de verkiezing van twee andere finalisten: de Tsjechische tienkamper Tomas Jarvinen en de Cypriotische kogelslingeraar Iosif Kesidis.