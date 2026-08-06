ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel gewonden bij trambotsing in Gelsenkirchen

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 17:16
anp060826163 1
GELSENKIRCHEN (ANP) - Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan twintig mensen gewond geraakt. Drie mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, zeven zwaar en veertien licht, melden plaatselijke media.
Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd.
Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie- en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

anp070826009 1

WSJ: VS houden rekening met beperkte Russische aanval op NAVO

Loading