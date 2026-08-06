I&W overweegt meer borden langs snelwegen naar Duitse grens

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de belijning te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergang. Sinds de oosterburen grenscontroles uitvoeren, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens.

Het ministerie onderzoekt nu wat voor permanente maatregelen er moeten komen, zoals andere belijning en meer borden. Deze moeten in de plaats komen van de mobiele tekstkarren waarvan er nu veel langs de weg staan. Ook staan er nu mobiele matrixborden die indien nodig een lagere maximumsnelheid aangeven.

Dit soort tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij de grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klazinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het ministerie zegt alle grensovergangen waar de Duitsers al dan niet continu controleren mee te nemen in het onderzoek.