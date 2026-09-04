Veel kiezers ontevreden over kabinet, meet Ipsos I&O

DEN HAAG (ANP) - Kiezers zijn ontevreden over het kabinet-Jetten, in aanloop naar Prinsjesdag over ongeveer anderhalve week. Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos I&O is 18 procent te spreken over het beleid van het kabinet. Dat is het laagste punt sinds het aantreden van Jetten (D66) als premier in februari.

Zeven op de tien kiezers zijn volgens de peiling ontevreden over het kabinet, en dat is juist het hoogste niveau. Bij de vorige enquête in juli was 63 procent ontevreden en 26 procent tevreden. De afname is bij alle partijen te zien, ook in de coalitie. Zo is nog maar iets meer dan de helft van de D66-kiezers tevreden. Bij het CDA is dit 43 procent en bij de VVD 32 procent.

Dat het vertrouwen daalt, komt volgens de onderzoekers door de onderhandelingen over de begroting in de afgelopen weken. De coalitiepartijen zijn het met elkaar eens over de financiële plannen, maar zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer hebben ze geen meerderheid. Het is nog niet duidelijk of zij steun hebben van de oppositie. Kiezers geven vooral de VVD daar de schuld van, constateert Ipsos I&O. Daardoor heeft slechts 9 procent van de kiezers er vertrouwen in dat het kabinet problemen kan oplossen.

PRO grootste partij

Als er nu verkiezingen werden gehouden, zou PRO de grootste partij worden. Het voormalige GroenLinks-PvdA staat virtueel op 26 zetels. Dat is evenveel als D66 en PVV kregen bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. D66 zou uitkomen op twintig zetels, evenveel als PRO vorig jaar. PVV zou 17 zetels overhouden bij nieuwe verkiezingen. De stijgers op rechts zijn JA21 en Forum voor Democratie.

De enquête van Ipsos I&O is in de afgelopen dagen uitgevoerd voor het programma Café Kockelmann van de omroep WNL. Iets meer dan 2100 mensen deden mee aan de rondvraag.