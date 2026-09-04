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Veteranen vragen rechter om bouw Trumps triomfboog te blokkeren

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 21:56
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Een groep veteranen uit de Vietnamoorlog is naar de rechter gestapt om de bouw van de triomfboog van de Amerikaanse president Donald Trump voorlopig te blokkeren. De regering kondigde donderdag aan dat de bouw binnen twee weken zou beginnen, maar volgens de veteranen gaat dat te snel.
De klagers stellen dat Trump nog geen toestemming heeft van het parlement en dat rechters bovendien nog geen tijd hebben gehad om te kijken naar eerdere klachten. De veteranen stapten namelijk al eerder naar de rechter om bezwaar te maken. De triomfboog moet vlakbij de nationale begraafplaats Arlington worden gebouwd, waar veel militairen liggen die tijdens hun dienst zijn omgekomen.
De veteranen denken dat de regering nu opzettelijk versneld wil beginnen, zodat de werkzaamheden al goed onderweg zijn als de eventuele juridische problemen opspelen. De regering gebruikt het argument dat er al veel werk is verricht bijvoorbeeld ook in rechtszaken rond de bouw van de balzaal bij het Witte Huis.
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