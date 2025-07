Vingegaard zal Pogacar blijven bestoken in Alpenrit

VIF (ANP) - Jonas Vingegaard zal donderdag in de Tour de France zeker proberen geletruidrager Tadej Pogacar aan te vallen. Dat zei de Deense kopman van Visma - Lease a Bike op het startpodium, kort voor het begin van de achttiende etappe, die spektakel belooft. "Ik denk dat dit een van de zwaarste Touretappes is die we ooit zullen zien", keek Vingegaard vooruit naar een rit over de Col du Glandon, de Col de la Madeleine en de Col de la Loze, een berg waar hij goede herinneringen aan heeft. In 2023 reed hij Pogacar daar op bijna zes minuten.

Daarmee was zijn tweede eindoverwinning in de Tour binnen. Dit jaar staan de zaken er anders voor en leidt Pogacar met meer dan vier minuten voorsprong. "We staan achter dus we moeten wat proberen. Dat blijven we ook doen", sprak Vingegaard, die zich meestal wel thuis voelt in de Alpen. "Het zijn drie enorme beklimmingen."