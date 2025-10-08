ECONOMIE
Veel minder treinen rond Schiphol door seinstoring

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 7:13
anp081025050 1
SCHIPHOL (ANP) - Van, via en naar Schiphol rijden woensdagochtend veel minder treinen door een seinstoring. Dat meldt de NS op de eigen website. Volgens een woordvoerder van de NS gaat het om ongeveer de helft minder treinen, zowel intercity's als sprinters.
Spoorbeheerder ProRail is naarstig op zoek naar de locatie van de seinstoring. "We weten dat die in een wissel zit, maar niet waar. Alleen ergens in de buurt van Schiphol", zegt een woordvoerder. Het komt volgens hem niet heel vaak voor dat niet meteen duidelijk is waar de storing zich bevindt, "maar wel af en toe". De storing begon rond 01.00 uur.
Hoelang de problemen nog voortduren, is onduidelijk, zegt de woordvoerder van de NS. Op de eigen website geeft de vervoerder aan te verwachten dat de storing ongeveer tot 08.15 uur duurt, maar of dat gaat lukken, is nog onbekend. "Dat is een prognose, die geven we altijd af. Maar we zijn in afwachting van het vinden en kunnen oplossen van de storing door ProRail, dus dat kan betekenen dat de prognose naar achteren gaat mocht het langer duren."
