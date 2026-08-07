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Veel overlast door grote brand bij recyclingbedrijf Rotterdam

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 22:57
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ROTTERDAM (ANP) - De grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid zorgt voor rookoverlast tot in Heinenoord in de Hoeksche Waard. De Maastunnel is vanwege de rookontwikkeling dicht in beide richtingen. Op de wegen rond de brand staat het verkeer behoorlijk vast, ziet een ANP-verslaggever.
Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De brand is volgens hem ontstaan in een hoop schroot. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Twee boten van het Havenbedrijf helpen bij het blussen.
Naast het bedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Beelen. Ondernemer Wim Beelen kocht het park, toen nog Rivoli Rotterdam geheten, in april op een onlineveiling. Daarvoor werkte ondernemer Hennie van der Most meer dan tien jaar aan de ontwikkeling van Rivoli. In mei werd het bedrijf achter Rivoli failliet verklaard.
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