Tennisser Van de Zandschulp wint na stunt weer in Montréal

MONTRÉAL (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft na zijn verrassende overwinning op Daniil Medvedev, de Russische nummer 6 van de wereld, opnieuw gewonnen op het masterstoernooi van Montréal. In de derde ronde was de Nederlander na drie sets te sterk voor Hubert Hurkacz uit Polen: 3-6 7-6 (4) 7-5.

In de eerste set had Hurkacz, de nummer 72 van de wereld, aan een break genoeg tegen de Nederlandse nummer 70. In de tweede set kwam Van de Zandschulp op een 2-0-voorsprong, maar daarna verloor hij twee keer zijn opslag. Hij wist twee matchpoints van de Pool weg te werken en de set in een tiebreak naar zich toe te trekken. De derde set ging lang gelijk op, totdat Van de Zandschulp in de elfde game de service van Hurkacz brak. Daarna serveerde hij de wedstrijd uit.

Van de Zandschulp stuntte in de tweede ronde tegen Medvedev, nadat Tallon Griekspoor al had gestunt tegen de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Ook Griekspoor wist zijn overwinning een goed vervolg te geven door vrijdag in de derde ronde te winnen van de Italiaan Matteo Arnaldi.

In de vierde ronde treft Van de Zandschulp de winnaar van het duel tussen Terence Atmane uit Frankrijk en de Tsjech Jakub Menšik.