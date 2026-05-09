Festival in Amsterdam spant kort geding aan na annulering

AMSTERDAM (ANP) - Het housefestival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Het festival zou op zaterdag en zondag plaatsvinden in het Meerpark, maar werd op het laatste moment afgelast omdat de gemeente de vergunning introk.

Het festival is met 20.000 bezoekers uitverkocht en zou om 12.00 uur beginnen. Dat mocht niet doorgaan omdat de Omgevingsdienst van de gemeente een negatief advies heeft gegeven over de tentconstructies op het terrein. Daardoor kan de veiligheid van de aanwezigen volgens de gemeente niet gegarandeerd worden.

De organisatie van het festival zegt dat ze net voor aanvang pas te horen kreeg dat bezoekers geen toegang zouden krijgen en wil dit nu afdwingen bij de rechter.

Volgens de woordvoerder van de gemeente dient de zaak om 14.00 uur.