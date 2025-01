Veel scholen kiezen voor andere doorstroomtoets

DEN HAAG (ANP) - Veel basisscholen kiezen ervoor hun achtstegroepers dit jaar een andere doorstroomtoets te laten maken dan de kinderen in groep acht vorig jaar. De schoolbestuurders hebben een andere aanbieder geselecteerd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zegt na een bericht in de Volkskrant dat de verschuiving groter is dan anders, maar de organisatie heeft daar geen verklaring voor.

De doorstroomtoets wordt mede gebruikt voor het advies dat een kind krijgt voor de middelbare school. Zes toetspakketten zijn goedgekeurd. De toets van CITO was al het meest gebruikt en dat aantal is nu verder toegenomen. Vorig schooljaar waren bijna 78.000 exemplaren besteld bij CITO, oftewel 43 procent van alle doorstroomtoetsen. Dit jaar zijn het er ruim 83.000, wat neerkomt op 47 procent.

De grote daler is de digitale doorstroomtoets Route 8 van het Apeldoornse bedrijf A-Vision. Die werd vorig jaar ruim 21.000 keer besteld (bijna 12 procent) en dit jaar bijna 14.000 keer (bijna 8 procent).