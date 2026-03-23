'Westland kan niet blijven oogsten en de woonlast bij de buren leggen'

De verkiezingsuitslag in Westland maakt één ding duidelijk: deze gemeente kan niet blijven profiteren van internationale medewerkers in de glastuinbouw, terwijl de huisvesting te vaak in andere gemeenten terechtkomt. Dat lijkt misschien praktisch, maar in werkelijkheid schuif je de gevolgen alleen maar door. De druk belandt dan in omliggende woonwijken en op een woningmarkt die al overvol is.

Juist daarom is de aanbeveling uit het Deltaplan “Grip op Arbeidsmigratie” zo belangrijk: geen internationale medewerkers zonder goede huisvesting. Gemeenten moeten zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor minstens 70 procent van de mensen die in hun gemeente werken. De overige 30 procent is een regionale verantwoordelijkheid. Voor Westland betekent dat dus dat de gemeente veel meer zelf moet organiseren, in plaats van te blijven leunen op de regio.

Groot denken

Dat kan niet met kleine, losse oplossingen. Als je de druk op woonwijken wilt verlagen en verkamering wilt tegengaan, moet je grootschalige huisvestingslocaties durven toestaan. Juist grotere locaties maken het mogelijk om mensen uit gewone woningen te halen en wonen goed te regelen. Het Deltaplan is daar helder over: locaties kunnen oplopen tot maximaal 1000 bewoners, en vanaf 250 bewoners is 24/7 beheer nodig. Dat is geen detail, maar de kern van goed beleid. Alleen met professioneel beheer, duidelijke regels en voorzieningen op locatie creëer je rust voor de omgeving én fatsoenlijke woonkwaliteit voor de werknemer.

Voor gewone inwoners is dat misschien wel het belangrijkste punt. Zolang internationale medewerkers terechtkomen in verkamerde woningen, blijven starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten concurreren om dezelfde schaarse huizen. Door goede locaties toe te staan en verkamering terug te dringen, komen meer woningen beschikbaar voor starters en andere woningzoekenden. Dat vermindert de druk op woonwijken en maakt de woningmarkt eerlijker en overzichtelijker.

Niet doormodderen

De uitslag moet daarom niet worden gelezen als reden om door te modderen, maar als opdracht om eindelijk duidelijke keuzes te maken. Wie de kassen draaiend wil houden, moet ook bereid zijn grootschalige, goed beheerde huisvesting mogelijk te maken in Westland zelf.