Veilig Thuis wil drempel voor contact verlagen met AI-tool

DEN HAAG (ANP) - Wie hulp zoekt vanwege een onveilige thuissituatie, kan vanaf maandag chatten met een AI-bot op de website van Veilig Thuis. De organisatie wil met de tool de drempel verlagen voor mensen om contact op te nemen met het meldpunt.

Per maand bezoeken zo'n 40.000 mensen de website van Veilig Thuis, zegt een woordvoerster. Daar kunnen ze onder meer chatten met hulpverleners voor advies. Veel mensen gaan 's avonds of 's nachts naar de site, legt de woordvoerster uit, maar de chatfunctie is alleen tijdens kantooruren beschikbaar.

De AI-tool kan mensen advies geven en vragen beantwoorden. Veilig Thuis hoopt dat dit ertoe leidt dat meer mensen uiteindelijk bellen met de organisatie, zodat hulpverleners hen verder kunnen helpen. De woordvoerster benadrukt dat zowel slachtoffers als plegers terechtkunnen bij Veilig Thuis om te praten over hun situatie. Chatten is anoniem.

Onlangs stelden meerdere partijen uit de Tweede Kamer voor om een chatlijn te openen die 24 uur per dag beschikbaar is.