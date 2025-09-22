Italiaanse acties voor Gaza ontregelen openbaar vervoer

ROME (ANP) - Italianen voeren maandag actie uit solidariteit met de Palestijnen. Er wordt gestaakt en gedemonstreerd, bericht persbureau ANSA. De acties treffen onder meer het onderwijs en het openbaar vervoer. In Rome vielen treinen uit en in Milaan reed een metrolijn niet. Ook worden blokkades gemeld in havens en op een universiteit in Bologna.

Vakbond Unione Sindacale di Base (USB) had opgeroepen tot de acties. De bond eist dat de betrekkingen met de "terroristische staat Israël" worden verbroken als reactie op de "genocide die gaande is" in de Gazastrook.

In Milaan vond ook een protestmars plaats. Honderden deelnemers gingen in de stromende regen de straat op om een staakt-het-vuren te eisen.

Demonstranten wilden ook steun tonen voor de Global Sumud Flotilla. Dat is een vloot van pro-Palestijnse activisten uit meerdere landen die met hulpgoederen naar Gaza varen.