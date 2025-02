Veiligheidskabinet Israël overlegt maandag over vervolg bestand

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Het Israëlische veiligheidskabinet komt maandag bijeen om te praten over de tweede fase van het bestand met Hamas. Dat heeft het kantoor van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt.

De bekendmaking komt enkele uren na een overleg tussen Netanyahu en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die het Midden-Oosten bezoekt. Ook de speciale gezant van het Witte Huis voor het Midden-Oosten, Steve Witkoff, sprak zondag met Netanyahu, meldt het kantoor van de premier.

Afgelopen week was een Israëlische delegatie in Qatar om te onderhandelen over de volgende fase van het bestand, dat 19 januari in werking trad. De eerste fase van zes weken bestaat uit onder meer een wapenstilstand en de vrijlating van Israëlische gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen. Fase twee en drie staan in het teken van de volledige terugtrekking van het Israëlische leger en de wederopbouw van Gaza.

Het bestand kwam na lange onderhandelingen tot stand met hulp van bemiddelaars Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Israël en Hamas beschuldigen elkaar geregeld van het schenden van het akkoord. Eerder zondag doodde het Israëlische leger volgens Hamas drie Palestijnse politieagenten in Gaza.