Veiligheidssituatie in Syrië 'volatiel', staat in ambtsbericht

DEN HAAG (ANP) - De veiligheidssituatie in Syrië was de afgelopen maanden "volatiel". Dat staat in het ambtsbericht over het land dat is gepubliceerd na een beroep op de Wet open overheid. Op basis van dit stuk besluit het ministerie van Asiel en Migratie of gevluchte Syriërs kunnen worden teruggestuurd.

Behalve volatiel, ofwel instabiel, was de veiligheid ook "gefragmenteerd". Per week, per gebied en zelfs per wijk kon de situatie verschillen. Ook na de val van dictator Bashar al-Assad woedden op verschillende plekken in het land nog gewapende conflicten. "Sektarische spanningen laaiden verschillende keren op tot hevig en grootschalig geweld."

In het document beschrijven ambtenaren van Buitenlandse Zaken de situatie in Syrië van eind november tot en met april van dit jaar, onder meer op basis van anonieme bronnen. Het kabinet meldde vorige maand dat het ambtsberichten voortaan geheim zou houden, maar de rechter oordeelde vrijdag dat dat niet mag.