Oekraïne zegt Russische straaljager te hebben neergehaald

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft naar eigen zeggen een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Het gaat om een Soe-35 die in de richting van Koersk vloog, meldt de krijgsmacht op sociale media. Het nieuws is niet bevestigd door onafhankelijke bronnen of Rusland.

"Geweldig nieuws om je weekend te beginnen", schrijft het Oekraïense ministerie van Defensie op X, met een emoji van een vlam. In een post op Facebook wordt gemeld dat de operatie het werk was van de luchtmacht. Verdere details ontbreken.

Eerder zaterdag meldde Oekraïne zware Russische luchtaanvallen op verschillende steden. Voor zover bekend zijn er vijf doden gevallen. Drie van hen kwamen om het leven in Charkiv, de tweede stad van het land. Burgemeester Ihor Terechov sprak van de zwaarste aanval op de stad sinds het begin van de grootschalige invasie.