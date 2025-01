Veldkamp bezorgd om 'gewelddadige retoriek' Venezolaans regime

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) maakt zich zorgen over de situatie in Venezuela. De zittende president Nicolás Maduro wordt vrijdag beëdigd voor zijn derde termijn. In aanloop daarnaartoe ziet Veldkamp de "gewelddadige retoriek" van het regime toenemen, schrijft hij op X. Ook de recente berichten over arrestaties vindt hij zorgwekkend.

De oppositie in Venezuela is ervan overtuigd dat Maduro de verkiezingen heeft verloren van oppositiekandidaat González Urrutia en heeft daarom opgeroepen tot massale protesten op donderdag. Veldkamp maant de veiligheidstroepen om "de mensenrechten te respecteren" en verwijst daarbij ook naar het recht om vreedzaam samen te komen.

Buitenlandse Zaken heeft voor grote delen van Venezuela een negatief reisadvies afgegeven en raadt aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar het overige deel van het land te gaan.

Ook Nederlanders lopen risico door de willekeurige arrestaties in het land, waarschuwt het ministerie. Het departement zegt weinig te kunnen betekenen als Nederlanders worden gearresteerd en dat de kans op een eerlijk proces klein is. "Vermijd samenscholingen, mensenmassa's en demonstraties en maak hier geen video-opnames van", adviseert het ministerie.