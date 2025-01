Bloomberg: Odido kan meer dan 1 miljard ophalen met beursgang

AMSTERDAM (ANP) - Een beursgang van telecombedrijf Odido kan meer dan 1 miljard euro opleveren, meldde financieel persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden. De notering aan de aandelenbeurs in Amsterdam zou daarbij ergens in de eerste helft van dit jaar kunnen plaatsvinden.

Bloomberg meldde in november dat Odido mogelijk naar de beurs gaat. Daarbij zou het bedrijf mikken op een totale waardering van 7 miljard euro. Een woordvoerder van Odido zei toen geen commentaar te kunnen geven. Hij sprak van "pure speculaties" rond de mogelijke beursgang van het bedrijf in Amsterdam.

Volgens Bloomberg zouden de twee eigenaren Apax Partners en Warburg Pincus inmiddels verschillende banken hebben geselecteerd voor het begeleiden van de gang naar de beurs. De besprekingen bevinden zich nog wel in een vroeg stadium en details van de beursplannen kunnen nog veranderen, hebben de ingewijden laten weten. De betrokken partijen zelf willen nog altijd niet reageren, aldus Bloomberg.

Apax Partners en Warburg Pincus namen in 2021 T-Mobile Nederland over van Deutsche Telekom en ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard euro. T-Mobile Nederland werd vervolgens in 2023 omgedoopt tot Odido. Odido heeft meer dan honderd winkels in Nederland en circa 2000 medewerkers in dienst. Het telecombedrijf heeft ongeveer 8 miljoen klanten.