Veldkamp: gevolgen explosie bij ambassade Tel Aviv beperkt

DEN HAAG (ANP) - Een raketinslag nabij het pand waarin de Nederlandse ambassade in Tel Aviv is gevestigd, is geen aanleiding tot maatregelen ten aanzien van het ambassadepersoneel, zegt demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp. Voor zover hij weet is de schade beperkt gebleven tot een gesprongen raam. "Dat is weleens eerder gebeurd", nuanceerde de NSC-bewindsman op vragen van Kamerleden tijdens een debat

"Ik ga me laten informeren door ons crisisteam wat dit betekent en hoe groot de schade is", zei Veldkamp na afloop van het debat. Hij weet al wel dat ook "buren" in de wijk waar de ambassade zich bevindt door Iraanse raketten zijn getroffen. "Bijvoorbeeld de aandelenbeurs van Tel Aviv."

Veldkamp heeft "niet de indruk" dat medewerkers van de ambassade in direct gevaar zijn geweest. "Men is wel een en ander gewend als Nederlands ambassadepersoneel, weet ik uit ervaring", aldus de voormalig diplomaat.