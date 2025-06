Poetin belt met Xi over Iran en G7, reist binnenkort naar China

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin reist eind augustus naar China. Hij heeft daar onder meer een afspraak met de Chinese leider Xi Jinping, meldt het Kremlin. De twee leiders hebben deze donderdag met elkaar gebeld, bevestigen ook Chinese bronnen. De G7 en de opgelaaide strijd tussen Israël en Iran kwamen ook aan bod.

De twee leiders veroordeelden de "Israëlische daden die in strijd zijn met het handvest van de VN en andere normen uit het internationaal recht", zei Kremlinwoordvoerder Joeri Oesjakov. Ze zouden het eens zijn geweest dat er geen militaire, maar een diplomatieke oplossing moet komen. Xi zou ook hebben gezegd dat hij het een goed idee vindt als Rusland bemiddelt, omdat dat land de situatie zou kunnen de-escaleren.

Xi en Poetin zouden het verder eens zijn geweest dat er "ruwe randjes" zitten aan de banden tussen de leiders van de G7-landen, onlangs in Canada. China en Rusland zijn lid van de BRICS, die wordt gezien als tegenhanger van de G7.

Veiligheid

Poetin gaat volgens planning naar een top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in de Noord-Chinese miljoenenstad Tianjin. Die organisatie is een regionaal samenwerkingsverband van landen, waaronder China en Rusland, dat zich vooral richt op veiligheid. Daarna gaat hij ook naar herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in Beijing.

Het Chinese staatspersbureau Xinhua bevestigt dat de leiders met elkaar hebben gebeld. Xi roept alle partijen in het conflict op om een diplomatieke uitweg te zoeken. "Belangrijke landen" met "bijzondere invloed" moeten zich daar wat hem betreft voor inspannen. Hij lijkt daarmee naar de VS te verwijzen. Wat Xi betreft moet "vooral Israël" de "vijandelijkheden staken".