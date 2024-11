Veldkamp heeft liever niet dat Wilders bezoek brengt aan Westoever

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) is "geen voorstander" van het bezoek van Geert Wilders aan de bezette Westelijke Jordaanoever, schrijft hij aan de Tweede Kamer. "Maar het kabinet kan leden van de Tweede Kamer niet voorschrijven wat zij al dan niet doen."

De leider van de grootste coalitiepartij wil begin december langs bij Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Het bezoek staat haaks op het beleid van het kabinet. Illegale nederzettingen zijn in strijd met het internationaal recht en ondermijnen de tweestatenoplossing, aldus Veldkamp.

Wilders krijgt bij zijn bezoek ondersteuning van de diplomatieke posten in Tel Aviv en Ramallah die "gebruikelijk is bij bezoeken van Kamerleden met beveiliging aan het buitenland", aldus Veldkamp. Volgens NRC is Wilders uitgenodigd door de Likoedpartij van premier Benjamin Netanyahu.