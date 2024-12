Veldkamp niet rouwig om Syrisch regime, maar vreest jihadisten

BRUSSEL (ANP) - Dat het regime in Syrië door tegenstanders wordt teruggedrongen, daar kan buitenlandminister Caspar Veldkamp niet rouwig om zijn. Maar dat het juist jihadisten zijn die nu de overhand lijken te hebben, baart hem wel "buitengewoon veel zorgen".

Rebellen uit Noord-Syrië winnen de laatste dagen plotseling veel terrein op de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad. "Het Assadregime is bepaald geen vriendelijk regime en je gunt ze geen versterking", zei Veldkamp na overleg met zijn collega's van de andere NAVO-landen over het Midden-Oosten. Maar de "groepen die opkomen zijn niet groepen die onze waarden delen".

Of door het oplaaien van de burgeroorlog in Syrië weer veel vluchtelingen naar Europa zullen uitwijken, durft Veldkamp nog niet te zeggen. De zorgen over een vluchtelingenstroom uit buurland Libanon staan nog op de voorgrond. "Dat kan op een gegeven moment ook Europa raken." Daarom is het zaak dat het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah het houdt, onderstreepte Veldkamp.