Streep door levenslange celstraf: Silk Road-oprichter krijgt gratie van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de smaak flink te pakken. Hij zet vlijtig zijn handtekening onder honderden decreten en maakt gretig gebruik van zijn gratiebevoegdheid. Dit keer heeft hij Ross Ulbricht, de oprichter van de illegale marktplaats Silk Road, gratie verleend. Ulbricht zat een levenslange gevangenisstraf uit vanwege zijn rol in het beheren van de beruchte marktplaats op het dark web.

Trump kondigde het nieuws aan via zijn socialmediaplatform Truth Social. "Ik heb zojuist de moeder van Ross William Ulbricht gebeld om haar te laten weten dat het mij een genoegen was om een volledige en onvoorwaardelijke gratie te hebben ondertekend voor haar zoon", schrijft hij.

Digitale zwarte markt

Ross Ulbricht, ook wel bekend als Dread Pirate Roberts, werd in 2013 gearresteerd en aangeklaagd voor onder meer samenzwering, drugshandel, witwassen en hacking. In 2015 resulteerde dit in een zware straf: twee keer levenslang, plus veertig jaar. De digitale marktplaats Silk Road draaide volgens aanklagers meer dan 200 miljoen dollar omzet, voornamelijk door illegale drugshandel. De website stelde gebruikers in staat om anoniem verboden goederen te kopen en verkopen. Kort na Ulbrichts arrestatie werd de site offline gehaald.

Huurmoorden

Naast de handel in drugs werd Ulbricht ook beschuldigd van het faciliteren van zes huurmoorden, waaronder één op een voormalige medewerker van de site. Volgens de aanklagers zouden deze moorden via de site zijn georganiseerd, maar er is nooit bewijs geleverd dat de opdrachten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

'Belachelijk!'

Trump sprak zich eerder al uit over de straf die Ulbricht kreeg. Hij vond de veroordeling buiten proporties. "Het uitschot dat eraan werkte om hem te veroordelen, waren dezelfde gekken die de overheid tegen mij inzetten. Hij kreeg twee keer levenslang, plus 40 jaar. Belachelijk!", volgens Trump.

Met de gratieverlening heeft Trump een campagnebelofte ingelost, schrijft The New York Times. Naast Ulbricht heeft Trump ook gratie verleend aan zo’n 1500 mensen die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Een aantal van hen kreeg jarenlange celstraffen wegens geweld tegen politie-agenten.

Screenshot website Silk Road

Bron: The New York Times