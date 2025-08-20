Veldkamp veroordeelt bouw omstreden Israëlische nederzetting

DEN HAAG (ANP) - Demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) heeft op X de goedkeuring van een omstreden bouwplan van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever veroordeeld. Het zogeheten E1-plan zou in feite de Westelijke Jordaanoever in tweeën splitsen. Ook zou het Oost-Jeruzalem afsnijden van Palestijnse gebieden. De extremistische minister Bezalel Smotrich wilde het plan doorzetten "zodat de Palestijnse staat van tafel wordt geveegd".

Volgens Veldkamp is het plan "een duidelijke schending van internationaal recht" die een toekomstige Palestijnse staat onmogelijk zou maken. Nederland steunt een tweestatenoplossing en is daarom tegen het omstreden plan. "We roepen Israël op geen verdere stappen te zetten die deze oplossing ondermijnen", schrijft Veldkamp.

Demissionair premier Dick Schoof zei vorige week nog "alle diplomatieke middelen" in te zetten om Israël op andere gedachten te brengen. "Maar ik constateer ook dat Israël een eigen koers vaart", zei hij toen.