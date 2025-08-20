ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veldkamp veroordeelt bouw omstreden Israëlische nederzetting

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 17:21
anp200825149 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) heeft op X de goedkeuring van een omstreden bouwplan van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever veroordeeld. Het zogeheten E1-plan zou in feite de Westelijke Jordaanoever in tweeën splitsen. Ook zou het Oost-Jeruzalem afsnijden van Palestijnse gebieden. De extremistische minister Bezalel Smotrich wilde het plan doorzetten "zodat de Palestijnse staat van tafel wordt geveegd".
Volgens Veldkamp is het plan "een duidelijke schending van internationaal recht" die een toekomstige Palestijnse staat onmogelijk zou maken. Nederland steunt een tweestatenoplossing en is daarom tegen het omstreden plan. "We roepen Israël op geen verdere stappen te zetten die deze oplossing ondermijnen", schrijft Veldkamp.
Demissionair premier Dick Schoof zei vorige week nog "alle diplomatieke middelen" in te zetten om Israël op andere gedachten te brengen. "Maar ik constateer ook dat Israël een eigen koers vaart", zei hij toen.
Vorig artikel

Oud-Jumbo-topman Van Eerd in beroep tegen celstraf

Volgend artikel

Verplichte rijbewijskeuring voor ADHD vervalt volgend jaar april

POPULAIR NIEUWS

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

151732092

Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?