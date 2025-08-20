Oud-Jumbo-topman Van Eerd in beroep tegen celstraf

AMSTERDAM (ANP) - Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen de celstraf die de rechtbank in Groningen hem heeft opgelegd in een witwaszaak. De rechter veroordeelde de voormalige topman van supermarktketen Jumbo eerder deze maand tot twee jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte.

"Cliënt kan zich op geen enkele wijze vinden in het vonnis en meent dat het oordeel van de rechtbank volstrekt geen recht doet aan de feiten en zijn vermeende rol daarin. Namens cliënt zal de verdediging daarom het gerechtshof verzoeken het vonnis op alle punten opnieuw te beoordelen", meldt Van Eerds advocaat Robbert Jonk via de site van zijn advocatenkantoor.

De advocaat liet eerder al weten dat er een grote kans was dat Van Eerd in hoger beroep zou gaan.