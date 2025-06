Veldkamp wil blijvende diplomatieke oplossing voor Iran

BRUSSEL (ANP) - Een diplomatieke oplossing in het conflict met Iran moet "permanent" zijn, vindt demissionair minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken). "Dat is beter dan dat iedere paar jaar het Iraanse programma wordt gebombardeerd", zei hij na afloop van een vergadering met de EU-ministers. Volgens Veldkamp is er binnen de EU brede overeenstemming over de noodzaak tot een diplomatieke oplossing.

De EU-ministers zijn het er ook roerend over eens dat voorkomen moet worden dat Iran een kernwapenstaat wordt, zei Veldkamp. "Er leven al jaren heel brede zorgen over het nucleaire programma van Iran."

De Amerikaanse bombardementen op de Iraanse nucleaire faciliteiten laten volgens Veldkamp zien dat de VS en Israël de nucleaire dreiging van Iran "niet langer accepteren".

EU-buitenlandchef Kaja Kallas benadrukte na afloop van de vergadering dat het nu belangrijk is "om het risico op verdere escalatie tot een minimum te beperken". De EU-buitenlandministers hebben er maandag "bij alle partijen op aangedrongen een stap terug te doen, terug te keren naar de onderhandelingstafel en verdere escalaties te voorkomen. Een langdurige oorlog is in niemands belang."