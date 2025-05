Vele tientallen doden door overstromingen in westen Nigeria

MOKWA (ANP/RTR) - Door overstromingen van de rivier Niger in het westen van Nigeria zijn zeker 88 mensen om het leven gekomen. Het dodental loopt volgens de autoriteiten waarschijnlijk op omdat er nog velen vermist worden. De overstromingen zijn het gevolg van noodweer.

De meeste slachtoffers zijn gevallen in delen van de stad Mokwa, niet ver van de rivier en 260 kilometer ten westen van de hoofdstad Abuja. Talrijke panden zijn na hevige regens ondergelopen en/of ingestort. Volgens plaatselijke media werden de inwoners in de nacht van dinsdag op woensdag door het noodweer verrast in hun slaap.