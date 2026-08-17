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Velen nemen afscheid van acteur Peter Faber

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 13:20
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AMSTERDAM (ANP) - Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van Peter Faber. De acteur overleed 6 augustus op 82-jarige leeftijd.
Op het podium van het Zonnehuis stond een met bloemen overladen kist. Een groot scherm daarachter toonde foto's van werk van Faber en privékiekjes. Veel fans hadden witte rozen bij zich, als laatste eerbetoon aan de populaire acteur. Ook lieten mensen brieven achter. In de zaal zelf werd niet gesproken, maar buiten deelden mensen herinneringen aan Faber met elkaar.
Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar, naar het gelijknamige boek van Multatuli. Daarna volgden al snel de internationale oorlogsfilm A Bridge Too Far en films als Soldaat van Oranje, Ciske de Rat en Schatjes! Verder was hij begin jaren 70 medeoprichter van het theatercollectief Het Werkteater.
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