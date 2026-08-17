ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tip over wapen vergismoord kwam van inmiddels overleden persoon

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 13:28
anp170826105 1
ROTTERDAM (ANP) - Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De politie brengt deze informatie nu om veiligheidsredenen naar buiten.
De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt. Daar heeft de politie de afgelopen periode regelmatig gezocht.
Ook heeft de persoon toestemming gegeven om de verklaring na zijn dood te gebruiken, aldus de politie. Het is niet gebruikelijk dat dit soort informatie bekendgemaakt wordt. "Ter voorkoming van speculaties die mogelijk tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden, is besloten deze informatie te delen", aldus de politie.
Hoger beroep
Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was.
Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever van de moord. Het Openbaar Ministerie had 24 jaar cel geëist en ging tegen de uitspraak in hoger beroep.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-565519919

Hoe dicht is het zoute water al bij jouw kraan? Dit is wat er gebeurt als de Rijn nóg verder zakt

320598611_m

Auto gloeiend heet? Met dit sleuteltrucje is het 10 graden koeler voor je instapt

bureau-ochtendlicht-credit

Wanneer werken je hersenen écht op hun best? Waarschijnlijk niet wanneer je denkt

51587727_m

Het verschil tussen dure en goedkope parfum heeft weinig met geur te maken

245809141_m

Waarom steeds meer jongeren in de bijstand belanden

anp170826042 1

Actrice Hayden Panettiere (36) overleden

Loading