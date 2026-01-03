Zwitserse politie identificeert eerste doden van nieuwjaarsbrand

CRANS-MONTANA (ANP/AFP) - De Zwitserse politie heeft de eerste slachtoffers van de dodelijke brand in een bar in Crans-Montana geïdentificeerd. Het gaat om vier personen, onder wie twee minderjarigen. Hun lichamen zijn overgedragen aan de families.

Bij de brand kwamen zeker veertig mensen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten gaat het met name om jongeren. De slachtoffers die nu zijn geïdentificeerd waren 21, 18 en 16 jaar oud. Ze hadden alle vier de Zwitserse nationaliteit.

De politie zei eerder al dat het identificeren van de slachtoffers mogelijk veel tijd zou kosten, omdat de lichamen zwaar verbrand zijn.

President Guy Parmelin noemde de brand "een van de grootste tragedies die Zwitserland ooit heeft meegemaakt".