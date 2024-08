Venezolaanse oppositieleider Machado present bij betoging

CARACAS (ANP/AFP/DPA) - De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado, die zich sinds de 'gestolen' presidentsverkiezing op 28 juli vooral schuilhoudt, is lijfelijk verschenen bij het "Protest voor de Waarheid" in Caracas. Ze had een oproep gedaan zaterdag wereldwijd te demonstreren tegen Nicolás Maduro, die door verkiezingsfraude een tweede termijn heeft afgedwongen.

Machado zei ervan uit te gaan dat mensen in meer dan driehonderd steden in Venezuela en ver daarbuiten meedoen aan de anti-Maduro-betoging. Door zelf aanwezig te zijn in de hoofdstad riskeerde ze te worden gearresteerd. "Nooit waren we zo sterk als nu. Nooit was het regime zo zwak. We moeten nu op onze kracht vertrouwen", zei ze eerder in een videoboodschap.

In de aanloop naar deze demonstratie - steunbetuigingen kwamen uit onder meer Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Australië en Zuid-Korea - riep Machado op "vastberaden en verenigd" te blijven ondanks de bedreigingen. "Ze proberen ons bang te maken, te verdelen, te verlammen en te demoraliseren. Maar dat zal niet lukken omdat ze volkomen verankerd zijn in leugens en geweld", schreef ze op X.

Steun

Hoewel de Venezolaanse kiesraad Maduro als winnaar aanwees met 52 procent van de stemmen, kreeg volgens betrouwbaardere gegevens oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia steun van ruim twee derde van de Venezolaanse kiesgerechtigden. Hij leeft ook ondergedoken en was bij het begin van de betoging nog niet gesignaleerd.

Machado, die zelf een verbod kreeg zich te kandideren voor het presidentschap, arriveerde zaterdag op een campagnewagen, omringd door auto's en motorrijders. Behalve met vlaggen wapperden veel aanwezigen met uitgeprinte verkiezingsresultaten van hun stembureaus.