ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Venezolaanse oppositieleider Machado roept op tot solidariteit

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 9:50
anp250626089 1
CARACAS (ANP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado heeft de slachtoffers van de zware dubbele aardbeving in haar land "al onze kracht, geloof en gebeden" gewenst. Ze roept "alle Venezolanen, zowel binnen als buiten onze grenzen" en de internationale gemeenschap op om te helpen.
Nobelprijswinnares Machado woont zelf noodgedwongen niet meer in het land om haar oppositie tegen de zittende regering van het land. Op X zegt ze te hopen dat alles in het werk gesteld wordt om de slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan. "Mogen kracht, kalmte en solidariteit onder ons overwinnen in deze moeilijke tijd."
Machado heeft ook een reeks berichten gestuurd aan buitenlandse leiders die Venezuela steun en hulp beloofd hebben. "De noodsituatie is kritiek, de pijn is oneindig; ieder uur telt."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2645314151

Als het erg heet is, word je van je ventilator nog warmer.

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

156535894_m

Jongeren verouderen sneller dan vorige generaties: wat dat zegt over de kans op kanker

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

109443931-15910967-image-a-2_1782304712179

Welke friet is het gezondst? Van aardappelpartjes tot zoete aardappelfriet

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

Loading