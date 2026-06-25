Nederland zet deur open voor buitenlandse pensioenaanbieders

De Nederlandse pensioenmarkt gaat verder open voor buitenlandse pensioenaanbieders. De overheid bereidt wetgeving voor die het mogelijk maakt dat internationale spelers een deel van de omvangrijke tweede pijler, goed voor circa 1,5 biljoen euro aan pensioenvermogen, mogen beheren. Daarmee wordt een belangrijke barrière geslecht die de markt tot nu toe in de praktijk voorbehouden hield aan Nederlandse fondsen.

Kern van de hervorming is het schrappen of aanpassen van de verplichting dat bedrijfstakpensioenen via een Nederlandse stichting moeten worden uitgevoerd. Die non‑profitstructuur sluit commerciële buitenlandse partijen vrijwel uit, en ligt al langer onder vuur van juristen en belanghebbenden die stellen dat de regels botsen met Europese afspraken over het vrije verkeer van diensten. Met de nieuwe wetgeving wil het kabinet deze juridische spanning wegnemen en de Nederlandse regels beter in lijn brengen met de interne EU‑markt.

De openstelling komt op een moment dat de Nederlandse pensioensector zelf in een grote overgang zit, met de overstap naar een nieuw, beschikbare‑premiegericht stelsel. Voor deelnemers kan meer concurrentie op termijn betekenen dat uitvoerders sterker gaan sturen op kosten, rendement en dienstverlening. Tegelijkertijd waarschuwen pensioendeskundigen dat de toezichthouder scherp zal moeten blijven toezien op soliditeit, governance en langetermijnbeleggingen, zeker als meer internationale partijen toetreden