Venezolaanse president Maduro opnieuw voor de rechter in New York

Samenleving
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 18:36
NEW YORK (ANP/RTR) - De Venezolaanse president Nicolás Maduro is voor de tweede keer voor de rechter verschenen in New York. Volgens zijn advocaat hebben Maduro en zijn vrouw geen geld voor hun eigen verdediging, omdat de VS de betalingen blokkeren.
Dat alleen al zou een reden moeten zijn om de hele zaak te seponeren, vindt de advocaat. De rechter was het daar niet mee eens, maar trok de rechtvaardiging van de sancties wel in twijfel.
Het recht op een advocaat naar keuze wordt "overtroffen" door zorgen over de nationale veiligheid, voerde de aanklager aan volgens de BBC. Daarop reageerde de rechter dat "het recht op verdediging vooropstaat".
Bijna drie maanden geleden werden Maduro en zijn vrouw gevangengenomen door Amerikaanse militairen en naar de VS gebracht. Hij wordt onder meer verdacht van een "narcoterrorismesamenzwering". De Venezolaanse president ontkende dit tijdens de eerste zitting begin januari. "Ik ben onschuldig. Ik heb niets verkeerd gedaan", zei hij toen.
Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor "een onervaren moordenaar".

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – "Het werkt als een gek bij mij"

