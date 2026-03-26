ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran laat kinderen van 12 jaar toe in oorlogssteunprogramma’s.

Politiek
door Ans Vink
donderdag, 26 maart 2026 om 18:54
523bf15236ad2cac7e2b6a446fe96443b84a3c2b-960x1280
Iran versoepelt grens voor oorlogstaken: kinderen vanaf 12 jaar welkom
Een functionaris van de Revolutionaire Garde (IRGC) zegt dat de minimumleeftijd voor deelname aan oorlog gerelateerde ondersteunende taken is verlaagd naar 12 jaar. Het gaat om een initiatief onder de naam “For Iran”, dat jongeren inzet voor patrouilles, checkpoints en logistieke ondersteuning, zo verklaarde cultureel IRGC‑functionaris Rahim Nadali op de Iraanse staatsomroep.
Volgens Nadali is de leeftijdsgrens aangepast omdat “steeds jongere” vrijwilligers zich melden en willen deelnemen. Kinderen van 12 en 13 jaar mogen nu meedoen, mits ze zichzelf aanmelden. De beelden werden uitgezonden als onderdeel van de officiële oorlogspropaganda van het regime.
De maatregel staat op gespannen voet met Iran’s verplichtingen onder het VN‑Kinderrechtenverdrag, dat het gebruik van kinderen in militaire activiteiten verbiedt. Mensenrechtenexperts waarschuwen dat de inzet van minderjarigen, ook in zogenaamd “ondersteunende” rollen ver van het front, de drempel verlaagt voor normalisering van kindsoldaten. De aankondiging voedt de vrees dat Teheran zich voorbereidt op verdere escalatie en daarbij opnieuw bereid is kinderen in te zetten in de schaduw van de oorlog.

loading

POPULAIR NIEUWS

119501705_m

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

350

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor "een onervaren moordenaar".

ftcms_4ce1fbe6-e06a-471c-a69d-a4379e3b7baa

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

ANP-487702808

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – "Het werkt als een gek bij mij"

Loading