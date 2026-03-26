Iran laat kinderen van 12 jaar toe in oorlogssteunprogramma’s.

Iran
versoepelt grens voor oorlogstaken: kinderen
vanaf 12 jaar welkom
Een functionaris van de Revolutionaire Garde (IRGC)
zegt dat de minimumleeftijd voor deelname aan oorlog
gerelateerde ondersteunende taken is verlaagd naar 12 jaar. Het gaat om een initiatief onder de naam “For Iran”, dat jongeren inzet voor patrouilles, checkpoints en logistieke ondersteuning, zo verklaarde cultureel IRGC‑functionaris Rahim Nadali op de Iraanse staatsomroep.
Volgens Nadali is de leeftijdsgrens aangepast omdat “steeds jongere” vrijwilligers zich melden en willen deelnemen. Kinderen van 12 en 13 jaar mogen nu meedoen, mits ze zichzelf aanmelden. De beelden werden uitgezonden als onderdeel van de officiële oorlogspropaganda van het regime.
De maatregel staat op gespannen voet met Iran’s verplichtingen onder het VN‑Kinderrechtenverdrag, dat het gebruik van kinderen in militaire activiteiten verbiedt. Mensenrechtenexperts
waarschuwen dat de inzet van minderjarigen, ook in zogenaamd “ondersteunende” rollen ver van het front, de drempel verlaagt voor normalisering van kindsoldaten. De aankondiging voedt de vrees dat Teheran zich voorbereidt op verdere escalatie en daarbij opnieuw bereid is kinderen in te zetten in de schaduw van de oorlog.