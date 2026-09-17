Venezuela herstelt toegang tot geblokkeerde nieuwssites

CARACAS (ANP/AFP) - Venezuela heeft sommige geblokkeerde nieuwssites weer toegankelijk gemaakt. De toezichthouder meldt dat "verschillende nationale en internationale digitale platforms en media" weer bekeken kunnen worden.

Venezuela blokkeerde de toegang tot veel websites toen president Nicolás Maduro aan de macht was. De Verenigde Staten namen hem in januari gevangen, waarna zijn vicepresident Delcy Rodríguez aan de macht kwam.

De VS steunen nu een dialoog tussen de interim-regering en delen van de oppositie. Die gaat ook over vrijheid van meningsuiting. Het deblokkeren van de sites vond plaats in aanloop naar een nieuwe gespreksronde.

Het activistische Venezuela Sin Filtro bevestigt dat een tiental nieuwssites weer toegankelijk is. Minstens 194 sites zouden nog wel zijn geblokkeerd.

De leider van de oppositiedelegatie, Dinorah Figuera, noemt het besluit van de autoriteiten een eerste stap. "Veel media ontbreken nog steeds. Die moeten allemaal volledig en definitief terugkomen."