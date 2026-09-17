Jetten: bezuinigingen blijven in boeken, maar zijn bespreekbaar

DEN HAAG (ANP) - Bezuinigen op de sociale zekerheid is geen doel op zich, benadrukte minister-president Rob Jetten in het debat over de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen. "Wij willen uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen." Hij weigert evenwel de voorgenomen bezuinigingen al uit de boeken te halen, een harde eis van de bonden en een deel van de oppositie om te komen praten.

PRO-voorman Jesse Klaver maakte nog eens duidelijk dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen. "Hier heeft de premier een probleem met PRO, want dit gaan we niet accepteren", zei hij. "Als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is."

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vergeleek de discussie over het uitkeringenstelsel met een eerdere over de jeugdzorg. Ook daar werd een probleem geconstateerd, en koppelde het kabinet de oplossing daarvan meteen ook aan een bezuiniging die moest worden behaald. Zowel de beoogde verbetering als de besparing bleef uit, bracht zij in herinnering.