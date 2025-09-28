Venezuela houdt nieuwe militaire oefeningen

CARACAS (ANP) - Het Venezolaanse leger heeft zaterdag nieuwe militaire oefeningen gehouden met luchtafweersystemen aan de Caribische kust, hebben de autoriteiten van het land bekendgemaakt. Dat gebeurde te midden van oplopende spanningen met de Verenigde Staten, die de afgelopen weken een grote maritieme aanwezigheid in de Cariben hebben opgebouwd.

De manoeuvres vonden plaats in de noordwestelijke deelstaat Falcón en in Sucre in het noordoosten. Staatszender VTV en het leger toonden beelden van Russische luchtafweerraketten op vrachtwagens, soldaten die met kanonnen naar zee vuurden en amfibievoertuigen die vanaf een fregat werden gelanceerd. De regering riep daarnaast de bevolking op deel te nemen aan civiele oefeningen ter voorbereiding op natuurrampen of een mogelijk gewapend conflict.

Washington meldde onlangs drie boten van vermeende Venezolaanse drugssmokkelaars te hebben vernietigd, waarbij veertien doden vielen. Caracas noemt de Amerikaanse aanwezigheid van oorlogsschepen en een nucleaire onderzeeër een "militaire dreiging".