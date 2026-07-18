Venezuela neemt 300 miljoen aan IMF-tegoed op voor wederopbouw

CARACAS (ANP/RTR/AFP) - Venezuela heeft 346 miljoen dollar (ruim 300 miljoen euro) aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aangesproken voor herstelwerkzaamheden na de twee aardbevingen eind juni. Dat maakte interim-president Delcy Rodriguez vrijdag bekend.

"Dit zal helpen de getroffen gezinnen te ondersteunen met onder meer huisvesting, infrastructuur en essentiële diensten", aldus Rodriguez op Telegram.

Eerder werd vrijdag bekend dat het dodental als gevolg van de twee aardbevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt en worden tijdelijk opgevangen in scholen, parken, stadions en andere faciliteiten die daar niet op berekend zijn.