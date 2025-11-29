ECONOMIE
Verstappen derde in kwalificatie Qatar, pole voor Piastri

Sport
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 20:17
anp291125118 1
LUSAIL (ANP) - Max Verstappen moet zondag een beroep doen op geluk om nog zicht te houden op de wereldtitel in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull zette in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Qatar de derde tijd neer. Hij was op het Lusail International Circuit minder snel dan de McLaren-rijders Oscar Piastri en Lando Norris.
Piastri, die ook nog in de race is voor de titel, veroverde poleposition. Hij was een fractie sneller dan Norris, de kampioenschapsleider.
Verstappen moet zondag in de race voor Norris eindigen wil hij nog aanspraak kunnen maken op een vijfde wereldtitel. Als Norris wint in Qatar, dan stelt hij zijn eerste wereldtitel veilig.
