Venezuela veroordeelt provocatie door gevechtsvliegtuigen VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 1:04
anp031025005 1
CARACAS (ANP) - Venezuela beschuldigt de Verenigde Staten van provocatie door met gevechtsvliegtuigen vlak bij de Venezolaanse kust te vliegen. Volgens minister van Defensie Vladimir Padrino werden donderdag vijf Amerikaanse vliegtuigen gedetecteerd.
"Het zijn imperialistische gevechtsvliegtuigen die het hebben aangedurfd de Venezolaanse kust te naderen", zei Padrino vanaf een luchtmachtbasis. Hij sprak van een "provocatie" en "bedreiging van de nationale veiligheid".
Volgens het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werden de vliegtuigen op 75 kilometer van de kust waargenomen. Of daarbij ook Venezolaans luchtruim is geschonden, is niet duidelijk.
Het Pentagon heeft nog niet gereageerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro herhaaldelijk beschuldigd van drugshandel. Maduro ontkent dit.
