Bosma sluit na 666 dagen laatste week van huidige Tweede Kamer af

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft donderdagavond de laatste parlementaire week in de huidige samenstelling afgesloten met een lange reeks stemmingen. Kamervoorzitter Martin Bosma memoreerde dat de huidige Kamer precies 666 dagen geleden werd beëdigd. "Zoek uw eigen symboliek".

Hij vindt dat er veel is gedaan in deze relatief korte tijd voor een Tweede Kamer. "Soms valt er iets af te dingen op ons functioneren, maar ik denk ook aan twee woorden: nooit saai." Sinds de installatie op 6 december 2023 zijn er 486 commissiedebatten gevoerd, 563 e-mailprocedures geweest, waren er 505 schriftelijke overleggen, zijn 347 petities in ontvangst genomen, 486 tweeminutendebatten gevoerd en 589 interne procedurevergaderingen.

Verder waren er 168 rondetafelgesprekken met deskundigen, 371 technische briefings, 76 wetgevingsoverleggen en 61 vragenuurtjes. Ook werden 3596 schriftelijke vragen ingediend, evenals 1758 amendementen en 8065 moties, somde Bosma op. "Dat moet de volgende keer beter kunnen, zeg ik dan", doelend op de vele moties.