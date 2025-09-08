Venezuela versterkt troepenmacht in strijd tegen drugshandel

CARACAS (ANP/RTR) - Venezuela gaat zijn troepenmacht in de kuststaten fors versterken om drugshandel aan te pakken, aldus minister van Defensie Vladimir Padrino. De stap volgt op het Amerikaanse besluit om tien extra straaljagers naar Puerto Rico te sturen voor operaties tegen drugskartels. Dat willen de Venezolanen voorkomen. "Niemand gaat het werk voor ons doen. Niemand gaat dit land betreden en doen wat wij horen te doen", zei Padrino in een via sociale media verspreide video.

Vorige week blies het Amerikaanse leger in internationale wateren een boot uit Venezuela op die volgens de Amerikaanse president Donald Trump drugs vervoerde, al voerde hij daarvoor geen bewijs aan. Bij die aanval kwamen elf mensen om het leven, waardoor de spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten zijn opgelopen.