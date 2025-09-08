10 gewoontes van mensen die zich niets aan te trekken van wat anderen van ze denken

We willen allemaal aardig gevonden worden. Het is menselijk. Sterker: het hoort bij sociale dieren. Een Orang-oetang kan het zich ook niet veroorloven dat de groep hem stom vindt. En tot op zekere hoogte is het onvermijdelijk dat je je iets aantrekt van anderen. Maar er zijn grenzen.

Maar op een gegeven moment besef je dat leven voor de goedkeuring van anderen uitputtend is – en uiteindelijk zinloos. Je leest dit stuk omdat je er ook (een beetje) last van hebt. Hier onder staan inspirerende voorbeelden, maar onderschat het niet. Minder geven om wat anderen denken is een traag en soms onhandig proces. Maar je moet ergens beginnen, zodat je niet het leven leidt dat anderen van je vragen, maar je eigen leven.

Hier zijn 10 gewoontes van mensen die zich niet langer druk maken om wat anderen denken.