Venezuela wil dat maatschappijen vluchten hervatten

CARACAS (ANP) - Internationale luchtvaartmaatschappijen moeten binnen 48 uur hun vluchten naar Venezuela hervatten, anders riskeren ze hun vliegvergunning te verliezen. Daarvoor waarschuwde Venezuela's luchtvaartinstituut maandag.

Verschillende maatschappijen hebben hun vluchten van en naar Venezuela geannuleerd nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA vrijdag waarschuwde voor een "mogelijk gevaarlijke situatie" voor vliegtuigen boven Venezuela. De Amerikanen zijn bezig met een grote militaire opbouw in de regio en bombarderen boten die volgens de Amerikaanse regering drugs zouden vervoeren.

De International Air Transport Association (IATA), die ongeveer 350 luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, uitte kritiek op de dreiging van Venezuela om de vliegvergunningen in te trekken omdat het "de connectiviteit met het land verder zal beperken".

De Portugese TAP, Colombiaanse Avianca, het Spaanse Iberia en de Braziliaanse Gol annuleerden afgelopen weekend al vluchten. Het Spaanse Air Europa en Plus Ultra besloten maandag hetzelfde te doen.