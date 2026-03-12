ECONOMIE
Verbijstering en onbegrip bij nabestaanden over onthoofding

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 11:41
anp120326086 1
DORDRECHT (ANP) - Nabestaanden van de 63-jarige vrouw die in april vorig jaar in haar woning in Hellevoetsluis is onthoofd door haar psychotische zoon Jesse R., hebben donderdag in de rechtbank indringende slachtofferverklaringen voorgedragen. Ze zijn nog geschokt en verbijsterd.
"Het steeds duidelijker worden van de details van wat er met Alia gebeurd is, zal voor iedereen waarschijnlijk schokkend zijn. Niemand hier heeft echter gezien wat ik gezien heb, seconden nadat dit drama heeft plaatsgevonden", zei haar partner, die het slachtoffer in de woning aantrof.
"De spanning vlamde door mijn buik en mijn eerste gedachte was dat hier iets vreselijks moet zijn gebeurd. Ik liep door de gang naar de woonkamer en zag één groot bloedbad", zei de man. "Naast haar lag een bord met een plasje bloed erin en daarin de boterham die ze aan het eten was."
Hij zei aanvankelijk niet te begrijpen dat het hoofd van zijn vermoorde vriendin ontbrak, toen hij oogcontact zocht. "Ik heb haar enkels gestreeld en over haar rug gewreven met de gedachte dat dit het laatste was dat ik nog voor haar kon doen en dat dit de laatste keer was dat ik haar warmte voelde."
