Veroordeelde kunstrover weer vast na vlucht

DEN HAAG (ANP) - Een 63-jarige man die een celstraf uitzit voor geruchtmakende kunstroven zit weer gevangen, nadat hij in januari op de vlucht was geslagen. Hij ging ervandoor toen hij zelfstandig van de gevangenis in Nieuwegein naar een beperkt beveiligde afdeling van een andere gevangenis mocht.

De politie meldde woensdag dat een veroordeelde voortvluchtige was opgepakt die nog een deel van zijn celstraf moest uitzitten. Misdaadjournalist Mick van Wely schreef donderdag op zijn site dat het gaat om Nils M., die in 2021 acht jaar cel kreeg. Hij had onder meer werken van Vincent van Gogh en Frans Hals gestolen, in Laren en Leerdam. Hij werd tevens veroordeeld voor bezit van een vuurwapen, munitie en meer dan tienduizend MDMA-pillen.

Hoewel de politie geen namen noemt, bevestigt een woordvoerster wel dat het inderdaad om de man gaat die is veroordeeld voor het stelen van de werken van Van Gogh en Hals.