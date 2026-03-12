ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veroordeelde kunstrover weer vast na vlucht

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 11:42
anp120326087 1
DEN HAAG (ANP) - Een 63-jarige man die een celstraf uitzit voor geruchtmakende kunstroven zit weer gevangen, nadat hij in januari op de vlucht was geslagen. Hij ging ervandoor toen hij zelfstandig van de gevangenis in Nieuwegein naar een beperkt beveiligde afdeling van een andere gevangenis mocht.
De politie meldde woensdag dat een veroordeelde voortvluchtige was opgepakt die nog een deel van zijn celstraf moest uitzitten. Misdaadjournalist Mick van Wely schreef donderdag op zijn site dat het gaat om Nils M., die in 2021 acht jaar cel kreeg. Hij had onder meer werken van Vincent van Gogh en Frans Hals gestolen, in Laren en Leerdam. Hij werd tevens veroordeeld voor bezit van een vuurwapen, munitie en meer dan tienduizend MDMA-pillen.
Hoewel de politie geen namen noemt, bevestigt een woordvoerster wel dat het inderdaad om de man gaat die is veroordeeld voor het stelen van de werken van Van Gogh en Hals.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

164416044_m

Moet het meteen vonken? Waarom de eerste date vaak niet de waarheid vertelt

Loading