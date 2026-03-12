ECONOMIE
Russell verwacht dit jaar spannende strijd Mercedes en Ferrari

Sport
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 11:22
SHANGHAI (ANP/AFP) - Formule 1-coureur George Russell verwacht dit seizoen een "behoorlijk spannend gevecht" tussen zijn eigen team Mercedes en Ferrari. "Wij deden het afgelopen weekend heel goed in de kwalificatie, maar zondag zag je de echte snelheid. Toen was Ferrari qua rondetijden even snel als wij", zei de 28-jarige Britse winnaar van de openingsrace in Australië.
Russell won vorige week in Melbourne vanaf poleposition. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli werd tweede, voor Charles Leclerc van Ferrari. Russell acht ook teams zoals Max Verstappens Red Bull nog niet kansloos.
In aanloop naar de tweede race in Shanghai van komend weekend probeert Russell weinig anders te doen dan normaal. "Het voelt hier in China eerlijk gezegd niet anders dan anders. Ik bereid me voor zoals ik altijd doe. Ik ben vooral blij dat de auto snel is en doet wat we verwachten. De stand in het kampioenschap betekent op dit moment nog niets", aldus de leider in het klassement.
