Tips om de feestdagen fit en gezond door te komen

De herfst is volop in gang en dat betekent dat de feestdagen alweer bijna voor de deur staan. Het is een periode vol gezelligheid, lichtjes, versieringen en uiteraard lekker eten. Samenkomen met familie en vrienden staat centraal, maar het is ook een tijd waarin je gezondheid gemakkelijk uit het oog kan worden verloren. De combinatie van rijkelijk gevulde tafels, zoete lekkernijen en minder beweging kan ervoor zorgen dat je goede gewoonten sneller loslaat. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met een beetje planning en bewustzijn kun je de feestdagen goed doorkomen zonder je energie en fitheid te verliezen.

Eet met aandacht

Het is verleidelijk om tijdens de feestdagen alles wat voorbij komt op te eten. Gezonde levensstijl is iets wat je misschien tijdelijk uit het oog verliest. Maar bewust eten kan een groot verschil maken. Dit betekent niet dat je jezelf alles moet ontzeggen, maar probeer te luisteren naar je lichaam en stop wanneer je vol zit. Geniet van je favoriete gerechten, maar doe dit met mate. Probeer daarnaast ook gezonde keuzes toe te voegen aan je feestmaaltijden. Groenten en fruit leveren belangrijke vitamines en vezels en helpen je langer een verzadigd gevoel te houden. Door je bewust te zijn van wat je eet en niet automatisch alles te pakken, houd je balans en kun je zonder schuldgevoel van de lekkernijen genieten.

Beweeg iedere dag

Tijdens de feestdagen zijn we vaak druk met voorbereidingen: koken, boodschappen doen, het huis versieren en bezoekjes afleggen. Het is makkelijk om beweging over het hoofd te zien. Toch helpt het enorm om elke dag wat tijd vrij te maken voor lichamelijke activiteit. Dit hoeft helemaal niet intensief te zijn. Een korte wandeling na het diner of een paar stretchoefeningen in huis kunnen al een groot verschil maken. Het maken van een ommetje of wandeling is sinds de coronapandemie steeds populairder geworden. Beweging helpt niet alleen om extra calorieën te verbranden, maar vermindert ook stress en houdt je energie op peil.

Zorg voor rust en ontspanning

De feestdagen kunnen flink druk en stressvol zijn. Het plannen van maaltijden, cadeaus kopen en sociale verplichtingen kunnen je energie opslurpen. Het is daarom belangrijk om tijd voor jezelf te nemen. Lees een boek, neem een warm bad, luister naar muziek of maak een rustige wandeling. Voldoende slaap is ook cruciaal: je lichaam heeft rust nodig om te herstellen. Door regelmatig kleine momenten van ontspanning in te bouwen, voel je je energieker en kun je meer genieten van de feestdagen. Het helpt je ook tegen stress en spanning.

Blijf gehydrateerd en weet wat je drinkt